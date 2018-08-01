Drift yaparak ambulansı engelleyen 3 kişiye gözaltı

Samsun İlkadım'da bir düğün konvoyunun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden merkez istikametine giderken TOKİ kavşağında durarak konvoydaki iki aracın drift yapması, bu sırada bir ambulansın yolda ilerleyememesi üzerine yan yola geçerek devam etmesini içeren görüntülere ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kayıtları incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler üzerine kara yolundaki 59 UK 919, 55 BDM 36 ve 06 MTH 49 plakalı otomobiller tespit edildi. Konuya ilişkin İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları kullandıkları öne sürülen S.K., Ö.Ö.K. ve M.K'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilere trafik cezası da kesildi

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem başlatılan şüpheliler hakkında trafik cezası da uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: AA