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Gizli kapının ardında sahte içki operasyonu: 2 bin şişe ele geçirildi

İstanbul Fatih'te bir iş hanına düzenlenen operasyonda, 2 bin şişe sahte içki ile imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Gizli kapının ardında sahte içki operasyonu: 2 bin şişe ele geçirildi

İstanbul Tahtakale'de bir iş hanında sahte içki üretildiği bilgisi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

İş hanına operasyon düzenleyen ekipler, bodrum katta 200 litre alkol, 71 bin bandrol ve 12 bin kapak buldu. Polis ekipleri, üretilen sahte içkilerin başka bir yerde saklandığı şüphesiyle iş hanında arama yaptı.

Otomatik kapıya duvar süsü vermişler

Çatı katına çıkan ekipler, şüphelendikleri bir duvarı incelemeye aldı. Yapılan incelemede söz konusu duvarın otomatik olarak açılabilen bir düzeneğe sahip kapı olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerini bile şaşırtan kapı açıldığında, içeride satışa hazır 2 bin şişe sahte içkinin zulalandığı anlaşıldı.

Baskında, Yaşar B. adındaki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: fatih, sahte içki, gözaltı
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