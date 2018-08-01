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FETÖ'cü firari sanık Eskişehir Garı'nda yakalandı

Eskişehir'de FETÖ'nün esnaf ve sanayici yapılanmasına yönelik operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen firari sanık, tren garında gözaltına alındı.

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FETÖcü firari sanık Eskişehir Garında yakalandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan ve yakalama kararı bulunan, örgütün esnaf ve sanayicilerinden sorumlu muhasebecisi olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki Okan O'yu, Ankara'ya gitmek üzere gittiği Eskişehir Garı'nda yakaladı.

Sahte kimlik ve örgüte ait para ele geçirildi

ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Okan O'nun üzerinde yapılan aramada, sahte kimlik ve örgüte ait önemli miktarda para ele geçirildi.

Okan O, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: eskişehir, fetullahçı terör örgütü, fetö, tren garı, bylock
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