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Türkiye
AA 13.04.2024 13:53

Drift yapan sürücüye 58 bin lira ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 58 bin 616 lira ceza uygulandı.

Drift yapan sürücüye 58 bin lira ceza

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde otomobiliyle drift yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü T.Ç'yi durdurmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, takip sonunda yakalandı.

Jandarma ekiplerince ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücüye 58 bin 616 lira cezası kesildi, sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılacak adli tahkikat dolasıyla T.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan sürücünün aracıyla drift yapması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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