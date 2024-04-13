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Türkiye
TRT Haber 13.04.2024 13:38

Teleferik kazasında 17 kişi hastanede tedavi altına alındı

Bakan Koca, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasında 17 kişinin hastanelere yaralı olarak nakledildiğini açıkladı.

Teleferik kazasında 17 kişi hastanede tedavi altına alındı
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında yaralananların sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Koca, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Antalya'da teleferikte mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı
Antalya'da teleferikte mahsur kalan 137 kişi kurtarıldı

"Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan, bir kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Kabinlerde mahsur kalıp, kurtarılan 68 kişi ise ambulansta yapılan sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti."

Bakan Koca, paylaşımında, yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi ve ambulanslara taşınmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.

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Antalya Fahrettin Koca
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