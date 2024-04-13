Parçalı Bulutlu 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.04.2024 12:13

Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali için 15 Nisan'da başlayacak av yasağı öncesi balıkçılar bu av sezonundaki son ağlarını göle bırakıyor.

Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor
[Fotograf: AA]

Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçelerde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor.

Kentin en önemli değerlerinden biri olan balıkların neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi bu av sezonundaki son ağlarını göle bırakan balıkçılar, avladıkları balıkları hem kentte satıyor hem de birçok şehre gönderiyor.

Balıkçılar, av yasağında kıyıya çektikleri teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparken, 15 Temmuz'da yeniden "vira bismillah" diyor.

Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tekneleri denetleyerek yasağa uyulması konusunda balıkçıları uyarıyor.

Kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist, balıkların nesillerini sürdürebilmek için verdiği mücadelede ortaya çıkan eşsiz manzaraya tanıklık ediyor.

"Denetimler yaparak kaçak avcılarını önüne geçeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor

İnci kefalinin dünyada sadece Van Gölü'nde yaşadığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Endemik bir tür olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün tuzlu suyundan çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Balıklar bu dönemde kaçak avcıların hedefi haline geliyor. İlimiz ekonomisine, turizmine katkı sağlayan ve binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali balığını av yasağı döneminde korumaya çalışıyoruz. Kolluk kuvvetleri ile sahada denetimler yaparak kaçak avcılığın önüne geçeceğiz. Av yasağı süresince inci kefalinin avlanılmaması, satılmaması ve satın alınmaması gerekiyor. Herkesin bu süreçte inci kefaline sahip çıkmasını istiyoruz."

Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor

"Güzel bir sezon yaşadık"

Van Gölü'nde 20 yıldır balıkçılık yapan Necmettin Akdeniz ise bereketli bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Yasak öncesi son ağları göle bıraktıklarını anlatan Akdeniz, "Balıklarımızı il dışına gönderiyoruz. Bu yıl balık fazlaydı ve güzel bir sezon yaşadık. Artık yasak dönemine giriyoruz. Üç aylık yasak döneminden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Balığın neslini korumak için av yasağı süresince balığın avlanılmasına karşı çıkmak gerekiyor. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım." diye konuştu.

Akdeniz, yasak döneminde teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacaklarını dile getirdi.

ETİKETLER
Balıkçılık Van Van Gölü
Sıradaki Haber
Balon balığı avına verilecek destekler belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
Halk eğitimi merkezi kurslarından 6 ayda 6 milyon vatandaş yararlandı
12:24
Yahudi işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı
12:28
Diyarbakır’ın tescilli ciğer kebabına bayramda yoğun ilgi
12:33
Bayram tatilinde Kapadokya'ya yoğun ilgi
12:13
Balon balığı avına verilecek destekler belirlendi
12:07
Adana ve Osmaniye ile Kahramanmaraş için sağanak uyarısı
Medeniyetler şehri Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
Medeniyetler şehri Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu
FOTO FOKUS
Avustralya'da bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi
Avustralya'da bıçaklı saldırı: Yüzlerce kişi alışveriş merkezinden tahliye edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ