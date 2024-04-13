Balıkçılar av yasağı öncesi sezondaki son ağlarını göle bırakıyor

Van Gölü'ne kıyısı bulunan ilçelerde binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara göç ediyor.

Kentin en önemli değerlerinden biri olan balıkların neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayacak avlanma yasağı öncesi bu av sezonundaki son ağlarını göle bırakan balıkçılar, avladıkları balıkları hem kentte satıyor hem de birçok şehre gönderiyor.

Balıkçılar, av yasağında kıyıya çektikleri teknelerinin ve ağlarının bakımını yaparken, 15 Temmuz'da yeniden "vira bismillah" diyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de tekneleri denetleyerek yasağa uyulması konusunda balıkçıları uyarıyor.

Kente gelen binlerce yerli ve yabancı turist, balıkların nesillerini sürdürebilmek için verdiği mücadelede ortaya çıkan eşsiz manzaraya tanıklık ediyor.

"Denetimler yaparak kaçak avcılarını önüne geçeceğiz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefalinin bölgenin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

İnci kefalinin dünyada sadece Van Gölü'nde yaşadığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Endemik bir tür olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün tuzlu suyundan çıkarak tatlı sulara göç ediyor. Balıklar bu dönemde kaçak avcıların hedefi haline geliyor. İlimiz ekonomisine, turizmine katkı sağlayan ve binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali balığını av yasağı döneminde korumaya çalışıyoruz. Kolluk kuvvetleri ile sahada denetimler yaparak kaçak avcılığın önüne geçeceğiz. Av yasağı süresince inci kefalinin avlanılmaması, satılmaması ve satın alınmaması gerekiyor. Herkesin bu süreçte inci kefaline sahip çıkmasını istiyoruz."

"Güzel bir sezon yaşadık"

Van Gölü'nde 20 yıldır balıkçılık yapan Necmettin Akdeniz ise bereketli bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Yasak öncesi son ağları göle bıraktıklarını anlatan Akdeniz, "Balıklarımızı il dışına gönderiyoruz. Bu yıl balık fazlaydı ve güzel bir sezon yaşadık. Artık yasak dönemine giriyoruz. Üç aylık yasak döneminden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Balığın neslini korumak için av yasağı süresince balığın avlanılmasına karşı çıkmak gerekiyor. Bu konuda herkesin duyarlı olması lazım." diye konuştu.

Akdeniz, yasak döneminde teknelerinin ve ağlarının bakımını yapacaklarını dile getirdi.