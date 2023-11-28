Drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'ta 26 Kasım'da, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, araç sürücüsü Kadir E. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift yapmak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ile "sisli havalar dışında sis farlarını diğer ışıklarla birlikte kullanmak" maddelerinden 21 bin 214 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle alınan Kadir E, Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılması için polis merkezine teslim edildi.