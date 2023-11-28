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Türkiye
AA 28.11.2023 10:40

Drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası

Pendik'te drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 21 bin 214 lira para cezası kesildi.

Drift yapan sürücüye 21 bin 214 lira para cezası
[Fotograf: AA]

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'ta 26 Kasım'da, bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, araç sürücüsü Kadir E. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "drift yapmak", "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ile "sisli havalar dışında sis farlarını diğer ışıklarla birlikte kullanmak" maddelerinden 21 bin 214 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle alınan Kadir E, Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan gerekli adli işlemlerin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

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İstanbul Drift Trafik
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