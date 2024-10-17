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Türkiye
İHA 17.10.2024 16:21

Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor

Sivas’ın merkeze bağlı Emirhan köyü, 400 yıllık tarihinin yanı sıra sinema filmlerini andıran görüntüleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 46 yıl önce boşaltılan köy, sinema ve dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan köyü, jeolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. 400 yıllık geçmişi olduğu düşünülen tarihi köy, yanı başında bulunan Emirhan Kayalıkları nedeniyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tamamı taş yapılardan oluşan 40 haneli köy, zamanla çevresel etkiler ve defineciler yüzünden harabeye dönmüş durumda. Yakın tarihte Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı takibi sonucu definecilerden arındırılan köy, şimdilerde kamp ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor. Gün doğumu, gün batımı ve dolunay manzarası ile kendine hayran bırakan terk edilmiş köy, western filmlerinin çekildiği film platolarına benzerliğiyle dikkat çekerken sinema ve dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor.

Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor

"400 yıla dayanan bir geçmişi var"

Köyün tarihinin çok eski olduğunu ifade eden Yasin Arslan, “Burası Emirhan köyü. Kent merkezine bağlı bir köy. Köyümüzün hemen hemen 400 yıla dayanan bir geçmişi var. Buradan önce de eski köy dediğimiz yerde yerleşim varmış ve şartlar gereği buraya taşınılmış. Burada da 2010’a kadar yaşam vardı. 1978’li yıllarda ırmak üstü mezrası dediğimiz yeni yerleşim yerine indik. Oraya inmemizin amacı; o zamanki kış şartları ve birleşik düzen. İnsanların buradaki arsası hep 200, 300 metreydi. Ahır, ev ve samanlık hepsi bir aradaydı” dedi.

Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor

Eski yerleşim, turistik kayalar ve dağ keçileri bir arada

Köyün isminin dağın eteğinde bulunan Emirhan Baba Türbesi’nden geldiğini ifade eden Arslan, “Valiliğimizin bir projesi var. Çeşitli sporlar için rotalarımızı oluşturduk. Gittikçe daha güzelleşecek burası. Buranın 3-5 yıla kalmadan daha da güzelleşeceğine inanıyoruz. Gelin ve damatlarımız fotoğraf çektirmek için burayı tercih ediyor. Burada film de olabilir, dizi de olabilir. Hem köyümüz hem de Sivas’ımız tanınır" ifadesini kullandı.

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Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor
Dört asırlık Emirhan köyü dizi sektörüne hizmet etmeyi bekliyor
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