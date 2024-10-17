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Türkiye
AA 17.10.2024 16:15

Üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti

Şişli'de temizlik yaptığı sırada üzerine baza kapağı düşen kadın, hayatını kaybetti.

Üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında yaşayan Burcu E., dün temizlik yaptığı esnada bir şey almak için odasındaki bazayı açtı. Bu sırada baza kapağı Burcu E.'nin üzerine düştü.

Durumu fark eden ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Burcu E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Burcu E'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu'ndan bugün ailesi tarafından teslim alınan Burcu E'nin cenazesinin, Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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