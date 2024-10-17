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Türkiye
AA, İHA 17.10.2024 16:05

Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası birçok ile mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü
[Fotograf: AA]

Ankara'nın Çubuk ilçesine mevsimin ilk karı düştü.

Ankara'da hava sıcaklıklarının aniden düşmesi sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kışın ilk karı ise Çubuk'ın Alveren Yaylası'na düştü. 

Düzce ve Bolu

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.

Bölgede gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü

Kar yağışının ardından Sinekli, Kardüz, Samandere ve Pürenli yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan Bolu'da Yedigöller yolu üzerinde bulunan Ayıkayası ve Çeledoruğu mevkilerinde de kar yağışı etkili oldu.

Karabük

Karabük genelinde etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeye 14 kilometre mesafedeki 1700 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'na kar yağdı.

Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü

Orman varlığı açısından zengin olan yayla, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Rize

Rize'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan yağmur, sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı yaylalarda kara dönüştü.

Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü

Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki 2 bin 400 rakımlı Huser Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Bayburt

Bayburt'ta da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

Çankırı

Çankırı genelinde etkili olan soğuk hava, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Çerkeş ilçesinde bulunan Karataş Dağı ve Ilgaz ilçesindeki Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Kartalkaya

Kartalkaya'da gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla kayak merkezinin çevresi beyaza büründü.

Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü

Kar kalınlığının yaklaşık 3 santimetre olduğu kayak merkezinde, yağışın gün boyu ve gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

Giresun

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yaylanın yüksek tepelerinde kara dönüştü.

Türkiye'ye mevsimin ilk karı düştü

Kümbet Yaylası'nda kar yağışı sonrasında çayırlar beyaz ve yeşilin tonlarına büründü.

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Kar Yağışı Ankara Bolu Düzce Karabük Çankırı Giresun Rize Bayburt
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