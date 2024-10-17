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Türkiye
DHA 17.10.2024 15:32

Dur ihtarına uymayan sürücü, polise çarptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarptı. Polis memuru, çarpmanın etkisiyle aracın kaputuna tutundu.

16 Ekim saat 22.40 sıralarında İzmir Ödemiş Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yaptığı trafik uygulaması esnasında durdurulan O.A. adlı sürücü, evraklarını vermeye hazırlandığı sırada ani bir manevra yaparak polis memuru Recep Ersoy’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle görevli personel aracın üzerine düşerek aracın kaput kısmına tutundu. Araç sürücüsü durmayarak gorevli memurla birlikte yaklaşık 3 km kaçtı.

Takviye ekip sevk edilirken, şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, polise geçmiş olsun dileklerini iletti:

"Polis memurumuz hastanede tedavisi yapılmıştır. Şahıs adli makamlara intikal ettirilmiş olup adli işlemler devam etmektedir.

Yaralı polisimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Kahraman polisimiz ve jandarmamız zor şartlar altında Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla çalışmaktadır. Canı pahasına görev yapan bütün kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, ayaklarına taş değdirmesin."

 

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İzmir Polis
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