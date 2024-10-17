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Türkiye
AA 17.10.2024 14:47

Bartın'daki kazada otomobil ikiye bölündü

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada, araç ikiye bölündü.

Bartın'daki kazada otomobil ikiye bölündü

Bartın'da Muhammed Y. idaresindeki otomobil, Gecen Mahallesi Toptancılar Sitesi mevkisinde kavşaktan dönen Zeki K yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.Ü, N.Ç, S.Ç. ile Z.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'daki kazada otomobil ikiye bölündü

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri güvenlik önlemi aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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