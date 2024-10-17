Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu geceden itibaren kent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.

Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar süreceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.