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Türkiye
İHA 17.02.2024 05:14

Dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Ataşehir'de trafik ışıklarında dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen minibüs ile çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Dönüş yapan otomobil, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda meydana geldi.

Trafik ışıklardan dönüş yapmak isteyen otomobil, karşı yönden gelen panelvan minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle panelvan minibüs savrularak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada otomobil sürücüsü Kıvanç Aydeğer ve panelvan sürücüsü Volkan Palabıyık yaralandı. Otomobil sürücüsü Kıvanç Aydeğer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

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