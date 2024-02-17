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Türkiye
AA 17.02.2024 05:05

Park halindeki minibüse çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı

İstanbul Üsküdar'da otomobilin park halindeki servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Park halindeki minibüse çarpan otomobil devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi'nde Dilara T. idaresindeki otomobil, yol kenarında park halindeki servis minibüsüne çarptı.

Ters dönen otomobilde sürücü Dilara T. ile yanındaki kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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