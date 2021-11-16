Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde yaşayan vatandaşlar aynın tuzağa yakalandığını görünce durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince ayının yakalandığı bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Ayının yakalandığı tuzaktan kurtulma ve ekiplere zarar verme ihtimaline karşı bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesi ile ayının tuzağa yakalandığı alanın çevresi temizlendi.

Ayının hareket kabiliyetinin kısıtlanmasıyla Veteriner Hekim tarafından önce uyuşturulan ayı daha sonra tedavi edildi.

"Tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı"

Ayağında ve ağzında yaralar olduğu tespit edilen 4 yaşındaki boz ayı tedavisinin ardından yakalandığı domuz tuzağından kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Ayının 4 yaşlarında ve bozayı olduğunu belirten Veteriner Hekim Tolga Kandıralı, “Domuz bağına yakalanmış ayı ihbarı gelince hemen yola çıktık. Ayıyı kurtarma operasyonunda jandarma, işçi arkadaşlar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olarak ayıyı yakalandığı domuz bağından teli keserek kurtardık. Pansumanlarını ve tedavisini yaptıktan sonra yeniden doğaya bıraktık” dedi.

Ekipler bölgedeki yaban hayatını tehlikeye sokan domuz tuzaklarının tespit edilmesi için çalışma başlattı.