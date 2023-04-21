Doludan kaçan sürücüler akaryakıt istasyonuna sığındı

İstanbul için yapılan uyarının ardından, özellikle Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Saat 15.30 sıralarında etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağıştan korunmak isteyen bazı vatandaşlar montu ile kendini korumaya çalışırken bazıları ise bina saçaklarına sığındı. Arnavutköy'de de doludan kaçan birçok sürücü akaryakıt istasyonlarına sığındı.

"Zor kurtardık"

Akaryakıt istasyonuna sığınan sürücülerden Uğur Şen, "Doluya tutulduk mecbur buraya sığınmak durumunda kaldık. Zor kurtardık diyebilirim. Bayağıda yağmur yağıyor yola çıkmak imkânsız diyebilirim" dedi.

Bayram tatili için yola çıkan İlhan da "Biz aslında tatil yoluna çıkmıştık bayram için. Bir anda dolu yağdı. Kendimizi zar zor akaryakıt istasyonuna attık. Çok kötü bir hava şartı var. Böyle bir şey beklemiyorduk" diye konuştu