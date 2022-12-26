Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

İnternette sahte arkadaşlık siteleri kuranların deşifre edilmesi ve evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla ilgili şikayetler üzerine 2 aylık teknik takibin sonucunda dün Diyarbakır ile İstanbul'daki bazı adreslere operasyon düzenlenmiş, yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 harddisk ele geçirilmişti.