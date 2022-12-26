Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi 17:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum'da devrilen kamyon minibüse çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotograf: DHA]
Çorum’da, devrilen hafriyat kamyonu yolcu minibüsüne çarptı. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.
Sürücüsü belirlenemeyen hafriyat kamyonu, yolcu minibüsüne çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kimlik tespit çalışmaları ve soruşturma sürüyor.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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