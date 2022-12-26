Mehmet Gafar idaresindeki, Laçin Belediyesine ait kamyon, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde Şaban Uysal'ın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Gafar hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Kırkdilim mevkisinde ulaşım yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı.