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Türkiye
İHA 27.09.2024 12:02

Dolandırıcılara göz açtırılmıyor: 30 ilde 133 şüpheliye gözaltı

Antalya merkezli 30 ilde gerçekleştirilen Forex dolandırıcılığı operasyonunda 133 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Dolandırıcılara göz açtırılmıyor: 30 ilde 133 şüpheliye gözaltı
[Fotograf: İHA]

Suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu firari şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından farklı kentlerde 206 paravan şirket kurarak Forex üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 195 şüphelinin yakalanması için Antalya merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 133 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya merkezli sürdürülen Forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 30 ilde gözaltına alınan 133 zanlı adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 27 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu, 6 kişinin yurt dışında, suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen A.K'nin de aralarında bulunduğu 26 kişinin ise firari olduğu ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Antalya Suç Örgütü Dolandırıcılık
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