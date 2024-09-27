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Türkiye
AA 27.09.2024 11:36

İstanbul'da 100 binden fazla kaçak cep telefon aksesuarı ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan 104 bin 750 cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İstanbul'da 100 binden fazla kaçak cep telefon aksesuarı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında Zeytinburnu'ndaki bir depoda yurda kaçak yollarla sokulan cep telefonu aksesuarlarının piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

Depodaki aramalarda, piyasa değerinin 150 milyon lira olduğu belirtilen batarya, şarj aleti, şarj başlığı, kulaklık, ekran camı gibi 104 bin 750 kaçak cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cep Telefonu İstanbul Kaçakçılık Polis
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