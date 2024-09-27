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Türkiye
TRT Haber 27.09.2024 11:49

Bakan Kurum: Sıfır Atık'ı yeni bir aşamaya taşıyacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız" dedi.

Bakan Kurum: Sıfır Atık'ı yeni bir aşamaya taşıyacağız

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız, 7 yılda 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimiz ile daha yaşanabilir ve temiz bir dünya için bugünden geleceğe uzanan bir köprü kurduk. 2023 yılı hedefimize ulaştık. Şimdi hedef 2035 yılında yüzde 60 geri kazanım sağlamak. Bunun için pilot ilçe sayılarımızı 7 bölgeye yayacak, Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirerek Sıfır Atık Hareketi'ni yeni bir aşamaya taşıyacağız. Sıfır Atık ile kazanan ülkemiz ve nesillerimiz olacak.

 

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emine Erdoğan Sıfır Atık Sosyal Medya
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