Yaklaşık 4 ay önce tedavi için gittiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Ertan İskender'e hakaret eden, bıçakla belinden ve parmaklarından yaralayan zanlı ile ilgili iddianame hazırlandı.

Olaydan bir gün sonra tutuklanan şüphelinin “Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “hakaret” suçlarından cezalandırılması istendi.

Doktoru bıçaklayan şüpheli ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.