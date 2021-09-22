Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktoru bıçaklayana "Kasten öldürmeye teşebbüs" davası
Ankara'da acil serviste görevli doktoru elinden ve belinden bıçaklayan şüpheli ile ilgili soruşturma tamamlandı. Şüpheli B.N ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanacak.
Yaklaşık 4 ay önce tedavi için gittiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor Ertan İskender'e hakaret eden, bıçakla belinden ve parmaklarından yaralayan zanlı ile ilgili iddianame hazırlandı.
Olaydan bir gün sonra tutuklanan şüphelinin “Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “hakaret” suçlarından cezalandırılması istendi.
Doktoru bıçaklayan şüpheli ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
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