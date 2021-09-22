Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
2021'in ilk 7 ayında maddi hasarlı trafik kazaları 123 bini aştı
Türkiye'de, yılın ilk 7 ayında meydana gelen 217 bin 462 rafik kazasının 123 bin 136'sı maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 2021’in ilk 7 ayında Türkiye’de 217 bin 462 trafik kazası meydana geldi.
94 bin 326 aracın karıştığı kazaların 123 bin 136'sı maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti.
Maddi hasarlı kazaların en çok yaşandığı şehirler arasında İstanbul 18 bin 555 kaza ile ilk sırada yer aldı.
İstanbul'u, 12 bin 707 kazayla Ankara ve 11 bin 263 kazayla İzmir izledi.
Etiketler: Trafik Kazası
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