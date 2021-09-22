İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ümraniye'de 3 adres ve 1 araçta yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 950'si COVID-19 tedavisinde kullanılan 445 bin 195 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.