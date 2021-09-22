Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
COVID-19 tedavisinde kullanılan sahte ilaçlar ele geçirildi: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da 950'si COVID-19 tedavisinde kullanılan 445 bin 195 sahte ilaç ve destek ürünü ele geçirildi. Operasyonda, 4 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ümraniye'de 3 adres ve 1 araçta yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 950'si COVID-19 tedavisinde kullanılan 445 bin 195 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.
Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul
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