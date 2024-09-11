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Türkiye
AA 11.09.2024 16:29

Doktorlar lenfoma farkındalığı için pedal çevirdi

Kanser hastaları ve hekimler, lenf kanserine dikkati çekmek amacıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Doktorlar lenfoma farkındalığı için pedal çevirdi

15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla kanser hastaları ve hekimler, "Lenfoma için pedalla" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında, AOÇ Gazi Park'ta bir araya gelen katılımcılar bisikletleriyle Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Doktorlar lenfoma farkındalığı için pedal çevirdi

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, lenfomanın erken teşhisinin mümkün ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

Doktorlar lenfoma farkındalığı için pedal çevirdi

"Erken evrede yüzde 95'e varan başarı mümkün"

Altuntaş, lenfoma için obezite, sigara, alkol ve hareketsizliğin risk faktörü olduğuna dikkati çekerek, bunların kontrolüyle hastalığın önlenebileceğini aktardı.

Lenfoma belirtilerini aktaran Başhekim Altuntaş, "38 ve üzeri yüksek ateş, son 6 ayda yüzde 10'un üzerinde kilo kaybı, gece terlemesi, koltuk altı, boyun ve kasıklarda ele gelen bezeler, halsizlik, kaşıntı varsa doktorunuza başvurun, bu şekilde erken teşhis etmek mümkündür. Lenfoma, tamamen yok edilebilir bir kanser türü, erken evrede bazı lenfoma türlerinde yüzde 95'e varan başarı mümkün. Bu nedenle erken teşhisin altını çizmek istiyoruz.Günün sloganı olarak 'farkında ol, risk alma' diyoruz. Lenfomalı hastalara diyoruz ki 'tam doz ve tam sürede tedavilerinizi alın, tedavilerinizi aksatmayın" diye konuştu.

Fevzi Altuntaş, lenfoma hastalığında yeni tedavi yöntemleri için klinik çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, hastalara klinik araştırmalarında gönüllü olmaları çağrısında bulundu.

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Ankara Bisiklet Kanser
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