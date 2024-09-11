Hırsızın kaldırım taşıyla kırmaya çalıştığı cam, kurşungeçirmez çıktı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Koray Güzel'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen kişi, plakasız motosikletini kaldırıma bıraktı.

Bu kişi daha sonra havluya sardığı kaldırım taşıyla kuyumcunun camına vurdu. Kurşungeçirmez cam kırılmayınca bir kez daha deneyen şüpheli, kuyumcu Koray Güzel'in müdahalesiyle karşılaştı.

Elindeki havluya sarılı taşı düşüren şüpheli, çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Sonra olayın yaşandığı kuyumcu dükkanının önüne gelen polis ekibi, plakasız motosiklet ve iş yerinde inceleme yaptı.