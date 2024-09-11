Parçalı Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 11.09.2024 16:20

Hırsızın kaldırım taşıyla kırmaya çalıştığı cam, kurşungeçirmez çıktı

Antalya'da soygun için kuyumcu dükkanının önüne gelen şüphelinin kaldırım taşıyla vurduğu cam kurşungeçirmez çıktı. İş yeri sahibi ile esnafın etkisiz hale getirdiği şüpheli, polise teslim edildi.

Hırsızın kaldırım taşıyla kırmaya çalıştığı cam, kurşungeçirmez çıktı

Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana geldi. Koray Güzel'e ait kuyumcu dükkanının önüne gelen kişi, plakasız motosikletini kaldırıma bıraktı.

Bu kişi daha sonra havluya sardığı kaldırım taşıyla kuyumcunun camına vurdu. Kurşungeçirmez cam kırılmayınca bir kez daha deneyen şüpheli, kuyumcu Koray Güzel'in müdahalesiyle karşılaştı.

Elindeki havluya sarılı taşı düşüren şüpheli, çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Sonra olayın yaşandığı kuyumcu dükkanının önüne gelen polis ekibi, plakasız motosiklet ve iş yerinde inceleme yaptı.

ETİKETLER
Antalya Hırsızlık
Sıradaki Haber
Muşlu aileler, evlat nöbetini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:42
DMM: "RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiası doğru değil
17:41
İzmir Körfezi'ndeki oksijen eksikliği midyeleri de öldürdü
17:29
İşgücü Uyum Programı'na yaklaşık 359 bin başvuru yapıldı
17:43
24 bin 812 afet konutu daha hak sahiplerine teslim edilecek
17:15
İzmir Yamanlar'daki orman yangınını kaçak kazı yapanlar çıkarmış
17:14
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist sınırda yakalandı
Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
Erzurum'da polis ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı
FOTO FOKUS
Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu
Göreve başlayan ilk Bayraktar TB2 İHA emekli oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ