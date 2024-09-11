Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bottaki göçmen kaçakçılığı şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla bağlantılı olarak Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan takip sonucunda karada 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.