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Türkiye
AA 11.09.2024 15:14

Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

4'ü çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, bottaki göçmen kaçakçılığı şüphelisi oldukları belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla bağlantılı olarak Eşen İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan takip sonucunda karada 4'ü çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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