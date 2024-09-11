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Türkiye
AA 11.09.2024 13:26

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 9.598,67 puana indi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,38 puan azalışla 9.598,67 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,48 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile madencilik oldu.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ederken, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt dışında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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