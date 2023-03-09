Hayal ettiği çok farklıydı, doğuma daha 20 günü vardı...

Leyla Bilsin, asrın felaketine, depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki Sakarkaya Köyü'nde yakalandı. Depremden ailesi de o da sağ kurtuldu. Ama yaşadığı korku doğum sancılarını tetikledi.

Hastaneye hava yoluyla ulaştırıldı

Ona ve karnındaki bebeğine devletin şifa eli hava yoluyla ulaştı.

“Çok korkunçtu ben dedim kıyamet kopuyor bebeğimi alamayacağım kucağıma. Yollar bozuktu hep korkuyordum nasıl gideceğim falan bebeğim nasıl olacak nasıl dünyaya gelecek hep düşünüyordum çok endişeliydim sonra helikopter geldi. Çok şükür Allah razı olsun devletimizden gittik."

Depremzede annenin eşi Adem Bilsin de yolların kapanmasıyla panik yaşadı.

"Hayat bitmişti düşünüp duruyorduk. Nasıl ederiz ne yaparız. Yol yoktur hastaneler çökmüş, araba yok yollarda arabalar gitmiyor. Birden bir baktım helikopter indi buraya."

Mehmetçik'e ait helikopter, bu kez Leyla ve karnındaki bebeği için havalandı.

'Menesa bebek' umut oldu

Bilsin ailesi şimdi dünyaya gelen üçüncü bebekleri Menesa Gökçe'nin sevincini yaşıyorlar.

Menesa bebek, adının anlamı gibi ailesine depremi unutturdu ve dünyaya gelişinin mutluluğunu yaşattı.

"Annem için biraz canım sıkıldı ama sonra kendimi toparladım ben iyi olmazsam annem de iyi olmaz. Depremi unutturdu deprem olmamış gibi hayatımıza devam ettik mutlu olduk."

Menesa bebek ve annesinin sağlık durumu iyi.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Deniz Kahraman

Kurgu: Ali Kutlu



