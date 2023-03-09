Diyarbakır'da yaşayan İrfan Bayancuk, Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanı'nın yıkılmasıyla kızı Gözde, oğlu Yusufcan ve kız kardeşi Hacire'yi kaybetti.

Çocuklarının halalarıyla birlikte kaldığını söyleyen Bayancuk, "Orayı seviyorlardı. Orada büyümüşlerdi. Ulaşım rahattı. Bu nedenle orada kalıyorlardı. Ben, 'O evi satalım. Otogar tarafına taşınalım' dedim. O ise 'Yok, buradan her yere ulaşılıyor' diyordu" diye konuştu.

Yadigarların izini sürüyor

Bayancuk, şimdi evlatlarından ve kız kardeşinden geriye kalan hatıraları arıyor. Enkazdan çıkarılan eşyanın toplandığı alanda, deprem öncesindeki hayatlarına dair bir iz bulmaya çalışıyor:

"Resimlerini buldum. Birkaç parça eşyalarını buldum. Bir de evde olan yatağı, halıyı falan buldum. Başka çare yok. Allah sabır versin diyorum. İnşallah veriyor. Zaten sabır vermezse inanın insanın göğsü parçalanır."

"Başka yürekler yanmasın"

Enkazdan çıkan eşyanın tamamını toplayana kadar alandan ayrılmayacağını söyleyen Bayancuk'un isteği ise sorumlulara gerekli cezaların verilmesi:

"Bu işin takipçisiyim. Bundan sonra başka ciğerler, yürekler yanmasın. Ben onun peşindeyim."