Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin 1 ila 4 derece altında seyredecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Erzincan ve Iğdır'da 2, Tunceli'de 6, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 5, Erzurum'da 2, Ağrı'da 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 24, Erzincan'da 20, Iğdır'da 19, Ağrı'da 18, Erzurum'da 16, Kars ve Ardahan'da 14 derece olması öngörülüyor.