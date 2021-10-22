Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selimiye Camii sisle kaplandı
Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii sisle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde sabah sis etkili oldu. Sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü kentte trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Sisle kaplanan Selimiye Camii, Meriç ve Tunca köprüleri ile anıtsal yapılar güzel görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Edirne
Sıradaki Haber
Van'da 188 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz