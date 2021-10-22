Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Kahramanmaraş, Ankara ve Gaziantep'teki şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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