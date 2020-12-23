Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğu'da karla mücadele: Yollar kapandı, küreme aracı devrildi
Yurdun Doğu kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede 821 yerleşim yerinin yolu, yağış nedeniyle kapandı. Hakkari'de yol temizlemesi yapan kar küreme aracı devrildi.
Kış, Doğu'da etkisini artırdı. Bölgede gece başlayan kar yağışları ulaşımda aksamalara neden oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli İlçelerinde devam eden yoğun kar yağışı yer yer hayatı durma noktasına getirdi.
Yüksekova Şemdinli kara yolunda yol temizleme çalışması yapan kar küreme aracı yoldan çıkarak devrildi. Yolda mahsur kalan onlarca tır ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 16:28
- 16:21
- 16:10
- 16:06
- 15:49
Sıradaki Haber
2 ilde düzensiz göçmen kaçakçılığı operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz