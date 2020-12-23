Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Nevşehir'in Avanos ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Avanos'ta A.B'ye ait bağ evine düzenlenen operasyonda, 2 bin litre el yapımı kaçak şarap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte İçki Sahte Alkol
Son Haberler
- 13:09
- 13:15
- 13:01
- 13:05
- 12:42
Sıradaki Haber
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz