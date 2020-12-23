Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu M.E.H. ve S.E.H. Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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