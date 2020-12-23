Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Uzungöl'ün, Türkiye'nin çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Uzungöl'ü 2018-2019 istatistiklerine göre yılda ortalama 3 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği bilgisini veren Zorluoğlu, şehrin turist yelpazesinin ağırlıklı bölümünü oluşturan Körfez ülke ziyaretçilerinin büyük kısmının da çoğunlukla Uzungöl'ü görmek için Trabzon'u tercih ettiklerini aktardı.

Zorluoğlu, bu önemi dikkate alındığında Uzungöl'ün her bakımdan ihya edilmesi, adeta gözbebeği gibi korunması ve kollanması gerektiğinin altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu düşünce doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren Uzungöl ile ilgili birçok çalışma yaptıklarını dile getiren Zorluoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının finansman desteği ile yürütülen çalışmaların birinci etabının geçen yıl başladığını anlattı.

Zorluoğlu, 2 milyon lira maliyetli birinci etap kapsamında yürüyüş yolunun Uzungöl'e yakışır hale getirildiğini, korkulukların yenilendiğini, yeni yeşil alanlar oluşturulduğunu, kanalizasyon, içme suyu gibi birçok altyapı çalışmasının daha tamamlanarak hizmete alındığını vurguladı.

"Gölün etrafındaki bazı yapıları yıkacağız"

İkinci etabın projesi üzerinde çalıştıklarını aktaran Zorluoğlu, kısa süre önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile alanda incelemelerde bulunduklarını ve toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zorluoğlu, ikinci etabın projesini bir ay içinde tamamlamayı planladıklarını ifade ederek, "İkinci etap daha büyük bir proje yani birinci ile kıyaslanamayacak kadar büyük bir proje çünkü ikinci etapta gölün etrafındaki bazı yapıları yıkacağız. Gölün etrafının çok daha ferah, çok daha rahat bir hale gelmesini sağlayacağız. Gölün etrafında Hazine arazileri üzerinde işgaller var, onları kaldıracağız. Bazı yerlerde özel mülkler var, onları da imar uygulamasıyla ya da olmazsa kamulaştırmayla oradan kaldıracağız." dedi.

Uzungöl'ün koruma amaçlı imar planının askıya çıktığını, itirazların değerlendirildiğini de aktaran Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Böylece yıllardır sözü edilen, 'İmar planı yok, o yüzden kaçak yapılaşma oluyor' serzenişini ortadan kaldırdık. İmarda 18 uygulamasını da esas alarak projemizin ikinci etabını dizayn ettik. Gölün etrafında çok daha geniş bir alan kazanmış oluyoruz ve oradaki birtakım kaçak yapıları tamamen ortadan kaldırıyoruz. Kaçak olmayan, özel mülk üzerinde var olan bazı yapıları da kamulaştırarak gölün etrafını artık çok daha rahat aktivitelerin yapılabildiği, gelen ziyaretçilerin hiçbir engel önüne çıkmadan oralardan yararlanabildiği ferah alanlara dönüştürmek istiyoruz."

Bütün yollar ve kaldırımlar elden geçirilecek

Zorluoğlu, ikinci etap kapsamında Uzungöl'ün girişinden çıkışına kadar olan bölümde bütün yolların ve kaldırımların elden geçirileceğini, bazı çevre düzenlemeleri yapılacağını ve aydınlatmaların da değiştirileceğini dile getirdi.

"6 ay gibi bir sürede çalışmaları tamamlarız"

Yapılacak yenilikler sayesinde Uzungöl'ün çehresinin değişeceğine işaret eden Zorluoğlu, "Projesi tamamlandığında ikinci etabın şubat ayı içerisinde ihalesini yapmayı planlıyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde 6 ay gibi bir sürede de bu bahsettiğim çalışmaları tamamlarız. 2021 yılının sonuna doğru artık inşallah yepyeni bir Uzungöl milletimizin, ziyaretçilerimizin hizmetinde olacak." diye konuştu.

İkinci etap çalışmalarının maliyeti yaklaşık 40 milyon lira

Zorluoğlu, Uzungöl'ün çehresini değiştirmek için biraz yıkmak gerektiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yıkacağımız yerlerde yeniden yapılaşma olmayacak, buralar tamamen yeşil alan olarak vatandaşın istifadesine sunulacak. Oturma alanları, seyir alanları olacak. Gölün çevresinde şu anda nereye gitseniz başınıza birisi gelip 'Ne içersiniz?' diye soruyor, işte biz gölün çevresinde öyle bir düzenek kuruyoruz ki gölün çevresinde belli bir mesafeye kadar rahatlıkla insanlar gidecekler, oturacaklar, dinlenecekler ve kimse gelip 'Ne yer, ne içersiniz?' diye sormayacak, buna sağlayacağız Uzungöl'de."

İkinci etabın maliyetinin kamulaştırmaları da içerdiği için yaklaşık 40 milyon lira olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Zorluoğlu, "Uzungöl'de büyük bölümü Çevre ve Şehircilik Bakanlığından karşılanmak üzere yaklaşık 50 milyon liralık yatırım söz konusu olacak." dedi.

"Büyükşehir, Uzungöl'de daha fazla var olacak"

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin ilk kez Uzungöl'de fiziken var olmaya başladığına da dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Uzungöl'ün başında Hazine'ye ait geniş alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bize tahsis etti. Orada yaklaşık 1 milyon liralık harcama suretiyle düzenleme yaptık. Orayı vatandaşa açıyoruz yani yeşil alan olarak tutuyoruz ama aynı zamanda küçük işletmelerimizin de olduğu bir alan. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Uzungöl'de hem işletmeci olarak hem oradaki alanda düzenleyici ve denetleyici bir kuruluş olarak bundan sonra daha fazla var olacak."

Zabıta 7/24 şeklinde çalışacak

Uzungöl'de bugüne kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi zabıtası bulunmadığını da aktaran Zorluoğlu, "2021 yılından itibaren Büyükşehir Belediyesi zabıtası Uzungöl'de 7/24 şeklinde çalışacak. Orada işletme kalitesi ve fiyat standardı oluşturmaya çalışacağız. Zabıtamız bir taraftan da kaçak yapılaşma, esnafın denetimi anlamında da çalışma gerçekleştirecek. İnşallah 2021'den itibaren Uzungöl bu manada çok daha insanların severek gidecekleri bir yer olacak." dedi.