Anadolu Yayıncılar Derneği, 27 farklı kategoride vereceği medya ödüllerinin sahiplerini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ahmet Kekeç, Ferhat Koç, Markar Eseyan ve İbrahim Toru adına özel ödül kategorileri oluşturuldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Genel Başkanı Sinan Burhan, bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu'daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne'den Van'a, Türkiye'nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini duyurdu.

TRT'ye 2 ödül

"Yılın Dizisi Ödülü" TRT 1'in sevilen dizisi Büyük Selçuklu Uyanış'a, "Yılın Kültür Sanat Televizyonu Ödülü" ise TRT 2'ye verilecek. "Yılın Haber Ajansı Ödülü" de, Anadolu Ajansına verilecek.

"Anadolu'ya Ruh Verenler" ödüllerini ise Fatih Yayınevi sahibi Hilmi Kurtuluş ile İHA ve SİHA üreticisi Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a vereceklerini anlatan Burhan, "Bu iki isim de Anadolu'ya ruh verdiler. Çalışmaları ve ülkemize katkıları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Fahrettin Altun'a ödül

Burhan, "Yılın İletişim Ödülü"nü İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun'a vereceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Fahrettin Bey, yerli ve milli medya anlayışını ortaya koyuyor. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Fahrettin Bey bu toprakları seven değerli bir isim. Hem Fahrettin Bey hem ailesi, haksız yere itibar suikastına maruz kalıyorlar. Bu durum Anadolu'da kabul görmüyor. Bu vatanı sevmenin bedeli var. Fahrettin Bey de bu bedeli ödüyor."