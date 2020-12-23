İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve hava yollarını kullanarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Irak ve Suriye uyruklu 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Para ve eşyalara el konuldu

Adreslerde yapılan aramada 10 bin euro, 8 bin 750 lira ve 14 cep telefonu ele geçirilirken, örgütün kaçakçılıkta kullandığı belirlenen 1 otobüs, 5 minibüs, 1 otomobil ve 1 deniz aracına da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.