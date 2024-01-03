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Türkiye
AA 03.01.2024 09:57

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Erzurum'da, soğuk havanın etkisiyle kaldırım ve bazı yollarda buzlanma oluştu.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda çalışma başlattı.

Ardahan

Ardahan’da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezinde soğuk hava buzlanmaya neden olurken, yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle kentteki bir çok sulak alan buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar etrafı beyaza bürüdü.

İlçe Özel İdare ekipleri, kar ve tipiden dolayı kapanan Kızıçubuk, Çermik yayla yolunda çalışma yaptı.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü 2 bin 500 rakımlı bölgede, iş makineleriyle yer yer 1 metreyi aşan karları temizleyerek yayla yolunu ulaşıma açtı.

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