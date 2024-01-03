Çok Bulutlu 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.01.2024 09:54

Malatya'da deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, martta temelleri atılan deprem konutlarından 350'sinin, ay sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Malatya'da deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek
[Fotoğraf: İHA Arşiv]

Doğanşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin yıkıma yol açtığı ilçede, afet konutları etaplar halinde yükseliyor.

Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından ocak ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremin hemen ardından başlanan kalıcı konut çalışmalarında önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Malatya'da deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek

"Devletimiz çok ciddi çalışıyor"

İlçede yapılan konutlardan 350'sinin bu ayın sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini aktaran Zelyurt, şöyle devam etti:

"6 Şubat depreminde büyük yıkıma uğrayan ilçemizde vatandaşlarımızın bir an önce evleriyle buluşması için TOKİ tarafından 1676 konut planlanmış olup, 350 konut, teslim süresi 1 ay gecikmeli olarak inşallah ocak ayı sonunda tamamlanacaktır. Bu 350 konutumuzun bulunduğu alanda sokak iyileştirmeleri, asfalt çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve tesisler yapılmakta ve çok ciddi bir yaşam alanı oluşmaktadır.

Evlerin içerisinde dolaplarıyla çok ciddi malzeme kullanılarak inşallah bu binalarımızın teslim tarihine yaklaşmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra diğer etaplarımızda belirli tarihlerde teslim edilecektir. Devletimiz çok ciddi çalışıyor. Cumhurbaşkanımız deprem bölgelerine çok ciddi önem verdiği gibi Doğanşehir ilçemize de önem vermektedir."

ETİKETLER
Deprem Malatya TOKİ
Sıradaki Haber
Kütahya'da sahipsiz köpekler 20 küçükbaş hayvanı telef etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Doğanşehir'de 350 konut ay sonunda hak sahiplerine teslim edilecek
10:07
İzmir'de uçuşlara sis engeli
10:10
Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
10:00
Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili
10:00
DSÖ, İsrail'in Filistin Kızılayına ait merkezi hedef alan saldırılarını kınadı
10:11
Aralık ayı enflasyonu belli oldu
40 yıldır biriktirdiği antika eşyaları evinde sergiliyor
40 yıldır biriktirdiği antika eşyaları evinde sergiliyor
FOTO FOKUS
İsrail'in Kızılay binasına düzenlediği ölümcül saldırı
İsrail'in Kızılay binasına düzenlediği ölümcül saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ