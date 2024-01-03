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Türkiye
DHA 03.01.2024 09:45

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ riski: 13 gündür kapalı

Van-Bahçesaray kara yolu çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun ne zaman açılacağına 'Çığ Komisyonu' karar verecek.

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ riski: 13 gündür kapalı

Kent genelinde bu sabah kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 7 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kentte öğrenciler sabah lapa lapa yağan kar yağışı altında okullarına gitti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Van-Bahçesaray kara yolu, 80’inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Yolun ne zaman açılacağına ise 'Çığ Komisyonu' karar verecek.

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