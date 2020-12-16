Yağışların Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Iğdır çevrelerinde de yağmur olması öngörülüyor. Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars'ta 1, Ardahan'da 0, Erzincan'da 2, Ağrı'da 3, Iğdır'da, 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 11, Iğdır'da 7, Ağrı'da 3, Erzurum ve Kars'ta 2, Ardahan'da 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 21, Sarıkamış'ta 17, Konaklı'da 13 santimetre ölçüldü.