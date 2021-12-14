Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, devam eden yağışların, etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın bu akşam 1200 metre üzeri, yarın ise 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların neden olacağı ulaşım sıkıntıları, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.