Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de şiddetli yağış: Tarım alanlarını su altında kaldı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım alanlarında su baskını yaşandı.
Yağışın fırtınayla etkili olduğu Gümüşçay ve Çeşmealtı köyü arasında, seraların da bulunduğu tarım alanları zarar gördü.
Çiftçilerden Bünyamin Ercan, 14 dönüm alandaki 7 serada sebze çeşitleri ürettiklerini söyledi. Ercan, seralarının içlerinin suyla dolduğunu ifade etti.
Hasar tespit çalışması yapılacak
Bünyamin Ercan'ın annesi Saniye Ercan ise seraların büyük zarar gördüğünü belirterek, "Yükselen sular seralarımıza indi. Lahanalar, kerevizler, marullar, dereotları, pırasalar hepsi su altında kaldı. Hiçbirinden hayır yok." dedi.
Bölgede hasarın tespiti için çalışma yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: Çanakkale Tarım Üretimi Yağış
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