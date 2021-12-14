Merkeze bağlı Demiryurt köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz, çay koymak için mutfaktaki ocağı yaktığı sırada mutfak tüpü patladı.

Ahmet Yılmaz ile evde bulunan eşi Kamile Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karı koca hastaneye kaldırıldı

Hafif yaralanan karı koca, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çift, buradaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan patlamada, dış duvarları yıkılan müstakil evin moloz parçaları çevreye saçıldı.

Patlama mutfak tüpünden kaynaklandı

Çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ile itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Evde yapılan incelemelerde, patlamanın mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu tespit edildi.