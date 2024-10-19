Parçalı Bulutlu 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 19.10.2024 09:18

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz'in kıyı kesiminde halen devam eden yağışların Trabzon ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bilecik ve Sivas çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kıyıları yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu'nun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışların, Trabzon'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi bekleniyor. 

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sağanak
Sıradaki Haber
Nevşehir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 13 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:25
Bosna Hersek’in Bilge Kralı: Aliya İzzetbegoviç
09:38
Aç kalan ayılar bu kez karavanlara dadandı
09:31
Ticaret Bakanlığı 2 şirketi "dış ticaret sermaye şirketi" listesine ekledi
08:07
Gazze'nin kuzeyindeki insani durum kötüleşiyor
07:49
Meclis Dilekçe Komisyonu Bafa Gölü'ne gidiyor
07:20
e-YDS 4 ilde düzenlenecek
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
FOTO FOKUS
Kahraman öğretmenler deprem anında öğrencileri için yarıştı
Kahraman öğretmenler deprem anında öğrencileri için yarıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ