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Türkiye
DHA 19.10.2024 06:20

Aydın'da 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 13 kilogram skunk ele geçirildi.

Aydın'da 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli iki otomobile teknik ve fizik takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında, ilçe girişinde durdurulan otomobillerde arama yapıldı.

Aydın'da 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekipleri, bir otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 12 kilo 935 gram skunk ele geçirilirken, araçlarda bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Aydın Uyuşturucu Narkotik
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